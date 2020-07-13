Пожар на борту десантного корабля ВМС США в Калифорнии может продлиться несколько дней

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу городской пожарно-спасательной службы в Сан-Диего, где находится военная база. По его словам, есть вероятность того, что пламя не удастся потушить, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. По данным военных, в результате пожара пострадали 17 моряков, а также четверо гражданских лиц. Все они доставлены в близлежащую больницу, их жизням ничто не угрожает.

На борту корабля, рассчитанного более чем на тысячу человек личного состава, находились порядка 160 моряков. Незадолго до возгорания корабля «Боном Ричард» проводились технические работы. Причины инцидента пока не установлены, ведется расследование.

