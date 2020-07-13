В американском штате Флорида за сутки коронавирус выявлен более чем у 15 тысяч человек

Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», это наиболее высокий показатель суточного числа новых случаев заражения среди всех американских штатов. Карантинные ограничения во Флориде сняли около месяца назад. Теперь их могут вернуть.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135 тысяч человек.