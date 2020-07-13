Увеличился разрыв голосов между кандидатами на президентских выборах в Польше

Действующий лидер Анджей Дуда набирает 50,8% голосов, а его соперник во второму туре, мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 49,2%, сообщило Польское телевидение со ссылкой на уточненные результаты опроса избирателей на выходе с участков. Исследование провела компания «Ипсос». Официальные итоги выборов в Польше назовут сегодня.

