В Хабаровске задержаны четверо участников акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Как передает «Интерфакс», накануне протестующие провели митинг с шествием днем, вечером демонстрации продолжились. По данным МВД, в субботу

в акциях по всему краю участвовали от 10 до 12 тысяч человек, однако СМИ писали, что, по разным оценкам, на митинг только в Хабаровске вышли от пяти тысяч человек до 35 тысяч. Губернатора обвинили в причастности к убийствам 15-летней давности местных предпринимателей.