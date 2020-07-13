Более 20 человек пострадали в результате пожара на американском десантном корабле

Они госпитализированы с травмами, неопасными для жизни, сообщили в Тихоокеанском флоте США. Пожар произошел на территории военной базы в калифорнийском Сан-Диего. Корабль проходил плановое техническое обслуживание, и на борту вместо тысячи членов экипажа было 160 моряков.