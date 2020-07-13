В Москве с этого дня отменены карантинные ограничения на работу бизнеса и учебных заведений

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Также снят запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. Кроме того, отменяется обязательное ношение масок на улице, но их требуют носить в общественных помещениях и в транспорте.