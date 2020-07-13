Журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову сегодня предъявят официальное обвинение

Его адвокатов вызвал следователь ФСБ. Пока, по словам стороны защиты, известно лишь, что Сафронова заподозрили в передаче неких секретных сведений Чехии в то время, когда он был журналистом газеты «Коммерсант». Против него возбудили дело по статье о госизмене. Как говорят адвокаты, Сафронов уверен, что преследование связано с его публикациями. Ранее в защиту Ивана Сафронова выступили многие журналисты и издания.

