В Германии полиция с вертолетами ищет мужчину, вооруженного луком со стрелами

Подозреваемый отобрал пистолет у полицейских и сбежал в лес, пишет немецкое издание «Вельт». Как именно мужчина смог завладеть оружием, еще выясняется. Поиски идут в районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг. Полиция перекрыла улицы в округе и попросила жителей оставаться дома.

