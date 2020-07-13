Действующий президент Польши Анджей Дуда, по предварительным данным, лидирует на выборах с минимальным перевесом

Согласно опросам избирателей на выходе с участков, он набрал во втором туре 50,4% голосов. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49,6% голосов. Впрочем, он, как и Дуда, выразил уверенность в своей победе, сообщают местные СМИ. Официальные итоги президентских выборов в Польше будут объявлены сегодня.
2020-07-13T01:19:18+03:00
2020-07-13T01:19:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:19, 13 июля 2020
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