Действующий президент Польши Анджей Дуда, по предварительным данным, лидирует на выборах с минимальным перевесом

Согласно опросам избирателей на выходе с участков, он набрал во втором туре 50,4% голосов. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49,6% голосов. Впрочем, он, как и Дуда, выразил уверенность в своей победе, сообщают местные СМИ. Официальные итоги президентских выборов в Польше будут объявлены сегодня.