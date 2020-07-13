В Казахстане сегодня день общенационального траура по жертвам коронавируса

Соответствующий указ ранее подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. В республике сегодня приспущены флаги, запрещена реклама на радио и телевидении. В Казахстане, по последним официальным данным, от коронавирусной инфекции скончались 375 человек.
2020-07-13T01:18:55+03:00
2020-07-13T01:18:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:18, 13 июля 2020
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