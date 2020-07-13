Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 25 пациентов с коронавирусом

Это минимальный уровень за последнюю неделю. Количество умерших в столице с начала пандемии превысило 4160 человек, по всей стране скончались, согласно данным федерального штаба, свыше 11 тысяч человек. Всего в России инфекцию выявили почти у 730 тысяч человек, из них около 230 тысяч – в Москве.

На прошлой неделе столичный мэр Сергей Собянин объявил, что пандемия отступает. Поэтому с сегодняшнего дня в Москве отменяют все ограничения, которые ввели из-за коронавируса в сфере предпринимательства и предоставления услуг населению.

