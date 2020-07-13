Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Девушек по-прежнему обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС. Защитник отметил, что обвинение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце прошлого года вернул дело в СК, чтобы

действия сестер переквалифицировали на необходимую самооборону. Очевидно, за это время в позиции замгенпрокурора что-то поменялось, сказал адвокат. По его словам, после возврата уголовного дела в СК в нем не произошло никаких реальных изменений. Сторона защита не раз заявляла, что сестры Хачатурян подвергались систематическому насилию со стороны их отца.