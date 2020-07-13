Девушек по-прежнему обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС. Защитник отметил, что обвинение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце прошлого года вернул дело в СК, чтобы
действия сестер переквалифицировали на необходимую самооборону. Очевидно, за это время в позиции замгенпрокурора что-то поменялось, сказал адвокат. По его словам, после возврата уголовного дела в СК в нем не произошло никаких реальных изменений. Сторона защита не раз заявляла, что сестры Хачатурян подвергались систематическому насилию со стороны их отца.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Девушек по-прежнему обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС. Защитник отметил, что обвинение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце прошлого года вернул дело в СК, чтобы