Действующий польский лидер Анджей Дуда с минимальным перевесом побеждает на президентских выборах

Как свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, во втором туре Дуда набирает 50,4% голосов. Его соперник, представитель крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получает 49,6%. Оба кандидата, учитывая разрыв всего в 0,8 проц., выразили уверенность в своей победе. По мнению польского журналиста Давида Ласута, неожиданностей не будет и Дуда переизберется на второй срок.

Явка избирателей во втором туре , по данным того же социсследования, составила почти 69 проц. Официальные итоги голосования избирательная комиссия Польши должна представить в течение 48 часов.