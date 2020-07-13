Москва с сегодняшнего дня переходит к очередному этапу снятия ограничений, введенных весной из-за коронавируса

По всей стране уже продолжительное время ежедневно выявляется менее 7 тысяч новых заболевших, если верить официальной статистике. Поэтому власти следуют своему плану по выходу из карантина. Макси и перчатки с сегодняшнего дня на улице можно не носить, но по-прежнему необходимо надевать их в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других публичных местах. Разрешено возобновить очные занятия в образовательных учреждениях, но учебные заведения вправе из соображений предосторожности продолжить использовать дистанционный формат. При условии ограничения количества посетителей до половины от максимальной заполняемости помещения заработают секции, кружки, культурные центры, аттракционы, дискотеки и летние лагеря. Следующий этап послаблений запланирован на 1 августа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, что российские власти с 15 июля начнут переговоры по снятию ограничений на международные полеты.