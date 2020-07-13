Федеральная служба безопасности сегодня предъявит официальные обвинения журналисту Ивану Сафронову

На сегодня он находится в статусе подозреваемого в передаче сведений, составляющих государственную тайну, неназванному представителю иностранных спецслужб.

По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Сам журналист свою вину отрицает. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До своего последнего места занятости журналист работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», где среди прочего занимался военной и космической темами. Упомянутые издания выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного журналиста были рассмотрены с неукоснительным соблюдением закона, а процесс был открытым. Более 50 тысяч подписей с аналогичными требованиями набрала и петиция «новой газеты». Доступ ко всем материалам уголовного дела защита получит лишь на финальной стадии уголовного следствия, когда следствие завершит свою работу. О необходимости открытого разбирательства в случае дела Ивана Сафронова заявили многие коллеги журналиста, ряд политиков и деятелей искусства и науки. Многие из них сегодня в час пополудни планируют собраться у СИЗО Лефортово, чтобы в очередной раз заявить о своей позиции.

Лефортовский районный суд Москвы ранее арестовал журналиста Ивана Сафронова до 6 сентября. Защита это решение обжаловала.