Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение сестрам Хачатурян, убившим отца.

Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер, в ближайшее время резонансное дело будет отправлено в суд. В свою очередь, другой адвокат Алексей Паршин у рассказал РИА\, что дело младшей из сестер, которую признали невменяемой, рассмотрят отдельно, по делу двух других защита заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязав следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК выполнил эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.
2020-07-12T23:20:06+03:00
2020-07-12T23:20:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:20, 12 июля 2020
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