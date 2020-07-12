Маккензи Безос — бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса — заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин США по версии журнала Forbes. За неделю ее состояние увеличилось на шесть миллиардов долларов и превышает теперь 62 миллиарда. Безос сместила с первого места дочь основателя сети магазинов Walmart Элис Уолтон с состоянием в 57 миллиардов. В мировом рейтинге самых богатых женщин Безос уступает только наследнице LʼOreal Франсуазе Бетанкур-Майер с состоянием в 64 миллиарда долларов. Сам Джефф Безос впервые возглавил список богатейших людей в мире в 2017 году. Сейчас его состояние превышает 188 миллиардов долларов.
2020-07-12T23:07:24+03:00
2020-07-12T23:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 12 июля 2020
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