Маккензи Безос — бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса — заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин США по версии журнала Forbes. За неделю ее состояние увеличилось на шесть миллиардов долларов и превышает теперь 62 миллиарда. Безос сместила с первого места дочь основателя сети магазинов Walmart Элис Уолтон с состоянием в 57 миллиардов. В мировом рейтинге самых богатых женщин Безос уступает только наследнице LʼOreal Франсуазе Бетанкур-Майер с состоянием в 64 миллиарда долларов. Сам Джефф Безос впервые возглавил список богатейших людей в мире в 2017 году. Сейчас его состояние превышает 188 миллиардов долларов.