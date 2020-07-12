РЖД приостановила продажу билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом

Это связано с аварией на железной дороге в Тульской области, где с рельсов сошли 22 вагона грузового состава. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, всего продажа билетов приостановлена на 10 поездов. В результате аварии никто не пострадал. Угрозы экологии нет.
2020-07-12T23:05:08+03:00
2020-07-12T23:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 12 июля 2020
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