РЖД приостановила продажу билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом

Это связано с аварией на железной дороге в Тульской области, где с рельсов сошли 22 вагона грузового состава. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, всего продажа билетов приостановлена на 10 поездов. В результате аварии никто не пострадал. Угрозы экологии нет.