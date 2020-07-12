Действующий польский лидер Анджей Дуда с минимальным перевесом побеждает на президентских выборах

Как свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, во втором туре Дуда набирает 50,4% голосов. Его соперник, представитель крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получает 49,6%. Оба кандидата, учитывая разрыв всего в 0,8 процентов, выразили уверенность в своей победе. Явка избирателей, по данным того же социсследования, составила почти 69 процентов. Официальные итоги голосования избирательная комиссия Польши должна представить в течение 48 часов.