Exit poll: Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, свидетельствуют данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos.



По данным этого исследования, во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.



Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник, передает РИА Новости.