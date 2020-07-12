Друзья и коллеги журналиста Ивана Сафронова завтра потребуют максимальной прозрачности расследования

Друзья и коллеги журналиста Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене, завтра потребуют максимальной прозрачности расследования. Для этого они соберутся у СИЗО Лефортово, когда советнику главы Роскосмоса будут предъявлять официальное обвинение. О предстоящей акции «Эху Москвы» рассказала член профсоюза работников СМИ Софья Русова. Организаторы подчеркивают абсолютно мирный характер завтрашнего мероприятия.