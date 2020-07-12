Не смотря на ночь, которая давно наступила в Хабаровске, люди по прежнему не уходят от здания краевого правительства

Как сообщает хабаровский сайт DVhab.ru, там находится около 200 человек. Отмечены первые задержания.

В сегодняшних акциях, в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, по оценкам штаба Навального, принимали участие 5 тысяч человек. Митингующие в полдень собрались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Вечером шествие продолжилось. Полиция своих оценок численности протестующих не приводит.

Как сообщает Интерфакс, полиция задержала четверых участников несанкционированной акции. Причины задержания не уточняются. Однако известно, что один из задержанных был нетрезв.

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу. По различным данным, в ней приняли участие от 10 до 30 тысяч человек.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор 15 лет назад принимал участие в организации убийств местных бизнесменов.