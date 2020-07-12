Бывший схиигумен Сергий, которого церковный суд лишил сана, предложил передать ему президентские полномочия

Бывший схиигумен Сергий, которого церковный суд лишил сана, утверждает, что за три дня может навести в России порядок, и предлагает передать ему президентские полномочия. Заявление Сергия опубликовано на YouTube. Он также пригрозил объявить «духовную войну» патриарху Кириллу и российской власти, но пообещал, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет». Схиигумена Сергия лишили сана за проповеди, в которых он критиковал руководство РПЦ и российских чиновников. Решение епархиального суда еще должен подписать патриарх Кирилл. Кроме того, суд Верхней Пышмы признал Сергия виновным в «распространении в интернете недостоверной информации» за отрицание коронавируса и оштрафовал его на 90 тыс. рублей.
2020-07-12T21:05:53+03:00
2020-07-12T21:08:05+03:00
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21:05, 12 июля 2020
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