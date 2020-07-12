Z Архив новостей новости
5 34 6 3673
21:05, 12 июля 2020

Бывший схиигумен Сергий, которого церковный суд лишил сана, предложил передать ему президентские полномочия

Бывший схиигумен Сергий, которого церковный суд лишил сана, утверждает, что за три дня может навести в России порядок, и предлагает передать ему президентские полномочия. Заявление Сергия опубликовано на YouTube. Он также пригрозил объявить «духовную войну» патриарху Кириллу и российской власти, но пообещал, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет». Схиигумена Сергия лишили сана за проповеди, в которых он критиковал руководство РПЦ и российских чиновников. Решение епархиального суда еще должен подписать патриарх Кирилл. Кроме того, суд Верхней Пышмы признал Сергия виновным в «распространении в интернете недостоверной информации» за отрицание коронавируса и оштрафовал его на 90 тыс. рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 79 6 12573 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 63 6 10800 10.07
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 450 6 94993 08.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 17873 10.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 106 6 23005 08.07
Блоги

Ральф Фюкс: Ностальгия по советскому и мечты о великой державе Путин предлагает новую схему для взаимоотношений великих держав, но она токсична. Она вносит раскол в Европейский союз и в НАТО, и это регресс к состоянию до становления нормативного порядка…

5 72 6 16768 08.07
Новости

Родственники участников группы Дятлова не согласны с выводами Прокуратуры о причинах трагедии 60-летней давности Ведомство по завершении проверки громкого уголовного дела пришло к заключению, что туристы погибли из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве…

5 28 6 6507
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9220 10.07
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 66 6 15197 10:38
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5521 09.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Единый Государственный Эрзац Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей…

5 244 6 58207 07.07
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Обнуление или деление. Как сломать «русскую матрицу» и оживить Конституцию? Русские европейцы — точнее то, что от них осталось после почти сорока лет блуждания России по пустыне посткоммунизма, — переживают глубокий посттравматический конституционный шок…

5 93 6 22800 14:33
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Возвращение сталинизма Сталин сегодня превратился из реального человека в миф, а борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна…

5 160 6 38673 08.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 63 6 15342 11:42
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 240 6 59471 11.07
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Рандеву с НКВД Как политолог, очень хорошо понимаю, в чем смысл суда на Светланой Прокопьевой…

5 179 6 46136 06.07

Популярное за неделю

Новости

Краевая полиция передавала «более реальное» число протестующих в Хабаровске в защиту Сергея Фургала В федеральном ведомстве численность протестующих занизили…

5 21 6 27639
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 64 6 105762 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

3287547
«XVIII век, 2-я четверть»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 3296 12:00
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Все тайное становится явным Наше русское, отечественное и родное выражение «На каждого есть своя папка» этим утром вновь подтвердило свою актуальность — арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал…

5 149 6 155456 09.07
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Венедиктов. Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев Венедиктов. Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев Интервью Дмитрия Гордона с российским журналистом, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в программе «ГОРДОН». 2020 год…

5 112 6 110402 06.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8621364
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4552307

Сегодня в эфире