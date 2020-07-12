Явка во втором туре президентских выборов в Польше за 4 часа до закрытия участков превысила 52%

По данным избирательной комиссии голосование проходит без серьезных инцидентов. Оснований для продления голосования, которое должно завершиться, когда в Москве будет 22 часа, в Комиссии не видят. После закрытия участков станут известны результаты экзит-полов. Во второй тур вышли действующий президент Анджей Дуда и его соперник от крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский.