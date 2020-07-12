Сильный дождь вызвал затопление боле 20 приусадебных участков и 12 частных построек в подмосковном Можайске

По данным МЧС, в настоящее время уровень воды на затопленной территории достигает 1 метра. Постоянно проживающих людей здесь нет, эвакуации не потребовалось. Сильный дождь также прошел в Дмитрове, Истре, Рузе, Можайске и Наро-Фоминске. Там ни падения деревьев, ни отключения электроэнергии, ни подтоплений не зафиксировано.