Полицейские задержали участницу акции в память о Валерии Новодворской в Петербурге

Люди в форме протащили женщину по земле. «Перестаньте, мне больно моя рука», — так кричала активистка Мария Кожеватова, которая пришла сегодня днём к Соловецкому камню в Петербурге. Кожеватова развернула плакат на котором были написаны слова Новодворской. Среди них — «Русский марш в стране, где нас русских 85 %, — это обыкновенный фашизм» и «Это не наше государство, это не наши выборы, это не наша власть». Практически сразу активистку задержали. При этом ее схватили за руки и за ноги и потащили в полицейский автобус, один раз уронили. В итоге из участка женщину увезли на «скорой» — во время задержания активистка ударилась головой. Больше полицейские никого не задерживали, в акции приняли участие несколько десятков человек.

Валерия Новодворская — российская публицистка, основательница партии Демократический союз, она скончалась 6 лет назад.