В Хабаровске полиция задержала четверых участников акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств. Как сообщает «Интерфакс», перед задержанием полицейские сделали предупреждение молодым людям, один из них был нетрезв. Новая акция в поддержку Фургала началась сегодня вечером. Протестующие прошли по центральной улице города и затем собрались на митинг на площади возле здания краевого правительства.
2020-07-12T20:31:20+03:00
2020-07-12T20:31:20+03:00
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20:31, 12 июля 2020
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