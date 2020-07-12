В Хабаровске полиция задержала четверых участников акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств. Как сообщает «Интерфакс», перед задержанием полицейские сделали предупреждение молодым людям, один из них был нетрезв. Новая акция в поддержку Фургала началась сегодня вечером. Протестующие прошли по центральной улице города и затем собрались на митинг на площади возле здания краевого правительства.