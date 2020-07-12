Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Штирии. Второе место в гонке занял финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал десятым. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.