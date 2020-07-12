Полиция земли Баден-Вюртемберг в Германии разыскивает ищет вооруженного луком и стрелами злоумышленника

Как сообщает интернет издание Baden Online, подозреваемый, у которого так же есть нож и пистолет, угрожал полицейским в городе Оппенау, забрал у них оружие и скрылся в лесу. К масштабной поисковой операции привлечены более 100 сотрудников правоохранительных органов, несколько патрульных машин и три полицейских вертолета.