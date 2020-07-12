Авторитетную международную гуманитарную организации «Врачи без границ» обвинили в расизме

Как пишет The Guardian, соответствующее открытое письмо подписала тысяча ее бывших и нынешних сотрудников. Они утверждают, что руководство «Врачей без границ» не признает масштабы расизма, который поддерживается корпоративной культурой, практикой найма и «бесчеловечными программами, которыми руководит привилегированное белое меньшинство». В числе претензий указывается иерархическая структура организации, все управление которых сосредоточено в западных странах, а 90% сотрудников составляет нанятый локальный персонал. «Врачи без границ» специализируются на оказании медпомощи в зонах военных конфликтов.