Лишенный сана схиигумен Сергий Романов предложил Путину передать ему все полномочия

Лишенный сана схиигумен Сергий Романов, который взял под контроль монастырь на Урале, предложил Путину передать ему все полномочия. На видео, которое представил представитель опального священнослужителя Всеволод Могучев, Сергий Романов заявил, что ждет президента и патриарха к себе на переговоры и на покаяние. Он утверждает, что в три дня наведет порядок в России. Сергий Романов также назвал протесты в Хабаровске «первой ласточкой. А ласточки, по его словам, «по всей России живут и даже летают над Кремлем».