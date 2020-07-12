На акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала есть первые задержанные

Как передает «Интрефакс», митинг на площади имени Ленина возле здания краевого правительства, не смотря на наступившую ночь, все еще продолжается. Сотрудники МВД задержали здесь четверых молодых людей, один из них, по утверждению агентства был нетрезв. В сегодняшнем шествии сторонников Фургала по улицам Хабаровска, по оценкам штаба Навального, принимали участие пять тысяч человек. Полиция своих оценок численности не приводит. Сколько сейчас людей на площади, «Интрефакс» не уточняет. Хабаровский сайт DVhab.ru сообщает, что на площади Ленина остаются около 200 человек. Вчера и сегодня акции в поддержку Фургала проходили без вмешательства силовиков