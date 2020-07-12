Профсоюз журналистов и сотрудников СМИ проведет 13 июля встречу у СИЗО «Лефортово» в поддержку Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов и сотрудников СМИ 13 июля проведет встречу у СИЗО «Лефортово», где находится журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене (ст. 275 УК). Встреча журналистов и знакомых Сафронова пройдет перед предъявлением обвинения в суде, сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.

«Мероприятие будет проходить в форме встречи друзей, знакомых Ивана и сторонников свободы слова. Принять участие пожелали разные журналисты, которые с ним работали, а также незнакомые с ним. Мы с этим предложением выступили как профсоюз, потому что мы не знаем подробностей предъявленного обвинения, и мы требуем гласности процесса», — отметила она.

По словам С.Русовой, журналистское сообщество опасается за будущее свободы слова в России и обеспокоено преследованием своих коллег.

«Учитывая практику, которая сформировалась в отношении журналистов, есть основания полагать, что это дело может быть заказным и сфабрикованным. Это очень тяжелая статья, по которой ответственность предполагает до 20 лет лишения свободы. И наш лозунг, с которым мы выступаем как профсоюз: «Журналистика не преступление!». Мы хотим гласного, открытого процесса. Перед официальным предъявлением обвинения Ивану, которое состоится в 14.00, мы хотели бы обсудить с коллегами по цеху ситуацию, которая складывается вокруг этого дела», — рассказала она.

Люди, изъявившие желание прийти на встречу, добавила С.Русова, осознают возможность задержания, но подчеркивают мирный характер мероприятия и выдвигаемых требований.

Лефортовский районный суд Москвы ранее арестовал журналиста Ивана Сафронова до 6 сентября. Защита это решение обжаловала.

По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Сам журналист свою вину отрицает.