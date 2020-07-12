Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии надел защитную маску

Как он сказал позднее, до этого момента необходимости ее надевать не было. Трамп надел маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий. В левой нижней части темно-синей маски стояла золотая президентская печать.