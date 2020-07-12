Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии надел защитную маску

Как он сказал позднее, до этого момента необходимости ее надевать не было. Трамп надел маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий. В левой нижней части темно-синей маски стояла золотая президентская печать.
2020-07-12T19:05:02+03:00
2020-07-12T19:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 12 июля 2020
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