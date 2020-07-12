Встреча журналистов и знакомых Ивана Сафронова пройдет около СИЗО Лефортово перед предъявлением обвинения

Журналистское сообщество опасается за будущее свободы слова в России и обеспокоено преследованием своих коллег. Об этом «Эху Москвы» рассказала член профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова. Люди, изъявившие желание прийти на встречу, осознают возможность задержания, но подчеркивают мирный характер мероприятия и выдвигаемых требований, добавила Софья Русова.
2020-07-12T19:03:26+03:00
2020-07-12T19:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:03, 12 июля 2020
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