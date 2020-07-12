Германия предложила ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

Это может стать первым случаем применения подобных мер в связи с киберпреступлениями.

Правительство Германии предложило странам ЕС ввести совместные санкции против России еще в начале июня, но известно об этом стало только сейчас. Окончательное решение по поводу новых ограничительных мер пока не принято, пишет Deutsche Welle. Берлин считает, что к кибератаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года причастны российские власти, а именно военная разведслужба ГРУ. В мае Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который предположительно руководил кибератакой. Утверждается, что он действовал в составе хакерской группы АРТ28, также известной как FancyBear. Специалисты по кибербезопасности связывают ее с российскими спецслужбами.

В результате атаки на Бундестаг оказалась поражена вся IT-инфраструктура немецкого парламента, а его сервисы оказались недоступными. Кроме того, хакеры похитили примерно 16 гигабайт данных, включая письма депутатов и документы офиса канцлера Ангелы Меркель.

Среди других целей хакерской группировки называли американских Белый дома, а также министерства иностранных дел и Минобороны целого ряда европейских стран.