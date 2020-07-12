МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в Москве ожидаются сильный дождь с грозой, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с непогодой гражданам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
2020-07-12T18:35:25+03:00
2020-07-12T18:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 12 июля 2020
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