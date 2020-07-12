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18:34, 12 июля 2020

Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа Чемпионата Мира Формулы-1

Его партнер по команде Мерседес Валтерри Боттас финишировал вторым.

Уже на старте произошла настоящая драма для команды Феррари. Шарль Леклер попытался обойти Себастьяна Феттеля, но снес партнеру заднее крыло. При этом и сам виновник аварии проехал еще пару кругов, после чего сошел с дистанции.

Что же до лидеров, то они подтвердили свой класс. Двойная победа Мерседеса мало кого удивила. Хэмилтон одержал первую победу в сезоне. Боттас сохранил лидерство в общем зачете. Третьим на финише стал Макс Ферстаппен из команды Ред Булл.

Порадовал и Даниил Квят. Российский пилот Альфа Таури не только обошел своего партнера Гасли, но и финишировал в очковой зоне, заняв 10-е место.

Перед стартом пилоты вновь поддержали борьбу с расизмом. Большинство гонщиков опустилось на колено, но некоторые, включая Даниила Квята, остались стоять. Неделей ранее российский гонщик заявил, что Русские встают на колено только перед Богом, Родиной и флагом.



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