Венгрия со среды вновь ограничивает въезд в страну во избежание распространения COVID-19

Все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, должны будут проходить медосмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран т.н. «желтой» зоны. Въезд иностранцев из стран «красной» зоны будет запрещен. К «красной» зоне относятся, в частности, балканские страны и Украина. Россия Сербия и Румыния отнесены к «желтой» зоне, а въезд из Хорватии пока не регламентируется.