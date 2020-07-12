Папа Римский огорчен изменением статуса Софийского собора

Это решение раскритиковали многие страны и представители церквей, но Анкара не намерена прислушиваться к их мнению.

Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому возвращен статус мечети. Соответствующий указ, подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, негативно восприняли многие, в том числе в Русской православной церкви. Митрополит Иларион назвал это решение «пощечиной всему христианству». Он подчеркнул, что Святая София – это «храм-символ и одна из величайших христианских святынь». По словам митрополита, «духовное и культурное достояние всего мира стало заложником текущей политической ситуации». Резко отреагировали на смену статуса и в других странах. МИД Греции назвал это провокацией, Афины пригрозили Анкаре санкциями, против выступили власти Кипра, США и Франции. Но Эрдоган ответил всем, что их мнение не повлияет на Анкару в вопросе смены статуса Айя-Софии. Это было сделано по воле народа. Как пишет турецкая газета Hurriyet, когда в мечети начнутся намазы, будет использована специальная техника освещения, позволяющая скрыть христианские мозаики и фрески.

Айя-София более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 15 веке переделали в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк присвоил святыне статус музея.