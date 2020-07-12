Новое ЧП на предприятии «Норникеля» на Таймыре

На этот раз, произошла разгерметизация трубопровода «Норильсктрансгаза». В результате в грунт попали более 40 тонн авиационного топлива. Инцидент случился у поселка Тухард во время перекачки топлива из баржи. В компании утверждают, что загрязнения реки Большая Хета удалось избежать, угрозы для здоровья людей также нет. Утечка локализована. Проводится внутреннее расследование. Следственные органы по факту раздива топлива возбудили уголовное дело по статье о «Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Утечка керосина на Таймыре не бьет рекорды по масштабу загрязнения, но наносит сильный окружающей среде. Подобные утечки происходят регулярно, но нефтяные компании не придают этому большого значения из коммерческих соображений. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор программ российского отделения Гринпис Иван Блоков. Если бы компании занялись ремонтов трубопроводов, можно было бы обеспечить безаварийное производство, добавил Иван Блоков. Эколог подчеркнул, что реальные масштабы постоянного загрязнения неизвестны. Разлив топлива на Таймыре стал уже третьим масштабным экологическим инцидентом за два месяца на предприятиях, связанных с компанией «Норникель». Всякий раз об авариях становилось известно существенно позже, нежели они происходили.

Под занавес весны, 29 мая под Норильском произошел крупнейший нефтепродуктов в российской Арктике. Об аварии с разрушенным резервуаром на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, дочернего предприятия ГМК «Норильский никель» стало известно спустя несколько дней. Губернатор Красноярского края Александр Усс лишь 3 июня сообщил президенту, что реальную картину происшествия чиновники узнали только «после появления тревожащей информации в социальных сетях». К тому времени десятки тысяч тонн солярки и мазута попали в грунт, частично в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино. В Greenpeace сравнили масштаб катастрофы с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году, когда в море вылилось около 35 000 тонн нефти. В «Норникеле» вероятной причиной разрушения резервуара назвали просадку фундамента из-за мягких температур. «Росприроднадзор» оценил ущерб почти в 150 миллиардов рублей. Компания Владимира Потанина пообещала ликвидировать последствия за свой счёт, однако размер ущерба рассчитанный службой по надзору в сфере природопользования посчитала нужным оспорить. Пов факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Менее чем через месяц после катастрофы благодаря журналистам «Новой газеты» и активистам «Greenpeace» стало известно о несанкционированном сливе производственных отходов еще одного предприятия «Норникеля» — Талнахской обогатительной фабрики — в тундру. Под угрозой вновь оказались река Хараелах и озеро Пясино. По итогам проверки глава Росприроднадзора Светлана Радионова через инстаграм сообщила, что из-за ливней уровень воды в отстойнике предприятия повысился, и зараженная вода оказалась сброшена на прилегающую к фабрике территорию.

Экологи утверждали, что пробы грунта показывали многократное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Власти и в этом случае отреагировали на аварию с опозданием в несколько дней.