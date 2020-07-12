Жители Хабаровска устроили очередную акцию в поддержку Сергея Фургала

Это уже третье выступление в защиту арестованного губернатора, который обвиняется в убийствах пятнадцатилетней давности. В полдень митингующие уже собирались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Одна из пришедших сюда, Надежда Петровна утверждала, что губернатор много делал для региона.

Во второй половине дня люди снова стали собираться в центре города. В Хабаровске был уже поздний вечер и митингующие шли по улицам, скандируя: «Фургал, Фургал» «Свободу!», «Наш Фургал, наш выбор!» С наступлением темного времени суток в руках у них появились включенные смартфоны. Полиция протестующим не препятствовала. Движение автомобилей было фактически парализовано. Трансляцию шествия вел ряд интернет-изданий. Накануне в митинге, по данным краевой полиции, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек, местные СМИ сообщали о 30 тысячах. Представители руководства региона отрицали свою причастность к организации акции, по их словам вчерашний митинг был стихийным, но преcс-секретарь Фургала Надежда Томченко опасалась задержания. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Томченко все-таки задержана, но сама в своем телеграм-канале это опровергла.

О задержанных на акции не сообщается. Штаб Навального в Хабаровске оценивает количество протестующих в пять тысяч человек.

Полиция намеренно не задерживает митингующих в Хабаровске, это тактика федеральных властей для облегчения подавления всей протестной активности. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. «Не решусь сказать, как долго, потому что это зависит от ряда переменных, в частности от способности протестующих организоваться и выдвинуть разумную стратегию. Потому что стратегия «верните нам губернатора» она, к сожалению, не сработает. Пока более разумное (решение) они не предлагают. Власть рассчитывает, в общем, верно, тем более что если за Хабаровским не поднимутся другие регионы, а они не поднимутся, они просто раздавят этот протест, так как всегда они это делали. Потом найдут виновных, кого-то обвинят в этом, сегментируют этот протест, и сведут его на нет», — отметил он. Протесты вряд ли перекинутся на другие регионы, поэтому усмирить людей в Хабаровском крае не составит для властей особого труда, считает Валерий Соловей.