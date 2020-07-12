Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

Условия сделки ОПЕК+ по предложению Саудовской Аравии могут быть изменены в сторону увеличения квот на добычу нефти. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergу Михаил Крутихин, об этом были известно и раньше, меры должны быть приняты в августе, однако их практическая польза подлежит сомнению.

«Это решение было принято уже давно, когда организовывали саму эту сделку. И то, что продлили на месяц имеющиеся квоты, это было исключением. А начиная с августа, должны были вступить в действие новые квоты, которые немного меньше обязывают участников этого соглашения к сокращению добычи нефти. Предполагается, что с рынка уже убрали большое количество излишка нефти, и можно несколько ослабить меры по стабилизации рынка, хотя эксперты думают, что этого явно не достаточно», — сказал эксперт.

М.Крутихин считает, что действия ОПЕК+ скорее всего негативно отразятся на ценах на нефть, поскольку кроме спроса и предложения существует много критериев, по которым оценивается сокращение добычи.

«Я считаю, что подобный шаг будет опасен для цен на нефть, которые в результате могут сократиться. С августа должен начаться такой этап, когда с рынка уберут где-то 6 млн баррелей в сутки. Какое-то воздействие по-прежнему сделка ОПЕК+ будет оказывать на рынок, но если сократят квоты на сокращение, то это будет фактор в сторону понижения цен», — отметил он.