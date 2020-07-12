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19:04, 12 июля 2020

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование коронавируса

Он отметил, что такие люди «как минимум кажутся невеждами», а «в худшем случае — безумцы». «Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная», — приводит его слова ТАСС. Ранее представитель Кремля и его жена Татьяна Навка переболели коронавирусом. При этом самому Пескову понадобилась госпитализация.



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