Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование коронавируса

Он отметил, что такие люди «как минимум кажутся невеждами», а «в худшем случае — безумцы». «Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная», — приводит его слова ТАСС. Ранее представитель Кремля и его жена Татьяна Навка переболели коронавирусом. При этом самому Пескову понадобилась госпитализация.
2020-07-12T19:04:00+03:00
2020-07-12T19:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 12 июля 2020
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