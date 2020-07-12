Суд оштрафовал главного редактора сайта «Царьград» Дарью Токареву на 120 тысяч рублей

Она привлечена к ответственности по статье о распространение фейковой информации о коронавирусе. Как передает «МБХ Медиа», решение суда огласили еще в конце мая. В постановлении суда говорится, что Токарева «допустила распространение» на «Царьграде» заведомо ложной общественно значимой информации о COVID-19, в том числе о способах его распространения и вакцинации.
2020-07-12T17:36:01+03:00
2020-07-12T17:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:36, 12 июля 2020
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