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21:01, 12 июля 2020

Правительство ФРГ выступило за введение санкций против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года

Немецкое правительство выступило за введение санкционных мер против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. По сведениям Deutsche Welle, правительство Германии считает, что к атаке причастно ГРУ. В частности, в мае даже был выдан ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который, как утверждается, был «членом хакерской группы и руководил кибератакой». Местные СМИ отмечают, что если европейские страны примут предложение Германии, то это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.



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