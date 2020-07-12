Правительство ФРГ выступило за введение санкций против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года

Немецкое правительство выступило за введение санкционных мер против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. По сведениям Deutsche Welle, правительство Германии считает, что к атаке причастно ГРУ. В частности, в мае даже был выдан ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который, как утверждается, был «членом хакерской группы и руководил кибератакой». Местные СМИ отмечают, что если европейские страны примут предложение Германии, то это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.