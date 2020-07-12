Правительство ФРГ выступило за введение санкций против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года

Немецкое правительство выступило за введение санкционных мер против России за кибератаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. По сведениям Deutsche Welle, правительство Германии считает, что к атаке причастно ГРУ. В частности, в мае даже был выдан ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который, как утверждается, был «членом хакерской группы и руководил кибератакой». Местные СМИ отмечают, что если европейские страны примут предложение Германии, то это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.
2020-07-12T21:01:00+03:00
2020-07-12T21:01:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 12 июля 2020
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