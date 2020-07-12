Дональд Трамп впервые на публике надел защитную маску

Это произошло на фоне ежесуточно растущего числа зараженных коронавирусом в стране. Президент США решил использовать средство индивидуальной защиты во время встречи в госпитале с раненными ветеранами.

Глава Белого дома, которого ранее неоднократно критиковали за пренебрежение масками, сказал, что никогда не был против этой меры защиты, однако отметил, что для нее есть свое время и место.

