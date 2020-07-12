Главного редактора «Царьграда» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Поводом для этого стали статьи, опубликованные на сайте телеканала.

Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева должна заплатить 120 тысяч рублей штрафа по административной статье о фейковых новостях. Соответствующие постановления еще в мае принял мировой суд в Москве, но известно об этом стало лишь сейчас. Как пишет интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на документы из картотеки суда, причиной штрафа стала ложная информация о коронавирусе, опубликованная в двух материалах 25 и 26 марта. Претензии Генпрокуратуры и Роскомнадзора вызвали слова некоего эксперта, приведенные в статьях. О чем именно шла речь, неизвестно – материалы уже удалены с сайта «Царьграда». На это также ссылались сама Токарева и ее представители, прося прекратить производство по делу. Мнение эксперта они назвали оценочным суждением и отмечали, что этими публикациями не хотели навредить действующей власти. Хотя суд принял решения не в пользу Токаревой, обжаловать постановления она не стала.

Ранее главного редактора «Царьграда» также оштрафовали за публикацию информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате преступления.