Российские ученые отчитались о завершении испытаний вакцины от коронавируса

Безопасность препарата подтверждена и соответствует тем вакцинам, которые присутствуют на рынке – сказал агентству РИА Новости глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Власти ранее говорили о том, что вакцина в нашей стране может появиться к осени, однако многие эксперты к таким прогнозам относятся со скепсисом. Препарат не стоит ждать в этом году – так ранее говорил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ Гриппа Андрей Комиссаров.

Разработкой вакцины в России занимаются две группы специалистов. На прошлой неделе ВОЗ говорила о том, что на стадии клинических испытаний в мире находятся полтора десятка вакцин.