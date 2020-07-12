Условия сделки ОПЕК+ по предложению Саудовской Аравии могут быть изменены в сторону увеличения квот на добычу нефти

Во всяком случае, такой вопрос стоит на повестке очередной конференции стран-участниц альянса, сообщают агентство Bloomberg и газета Wall Street Journal.

По сведения WSJ, рассмотреть вопрос об увеличении объемов добычи нефти в августе предложил Эр-Рияд. Члены ОПЕК+ уже в среду, 15 июля могут обсудить смягчение квоты до 7,7 миллионов баррелей в сутки. Инициатива возникла на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии. Источники в альянсе сообщили изданию, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит и Россия, идею поддерживают, поскольку дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть для ОПЕК губительно. Реальность перспективы пересмотра сделки подтверждают и источники Bloomberg. По словам двух собеседников агентства, крупные российские нефтекомпании также готовы нарастить добычу, если со стороны Минэнерго не поступит других указаний. Впрочем, в начале июля глава ведомства Александр Новак заявил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки нет и дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на рынке.

Сделка ОПЕК+ действует с середины весны. Ее заключению предшествовал выход из предыдущего соглашения России и обвал цен на мировых нефтяных рынках из-за позиции Саудовской Аравии, выпустившей на рынок значительные объемы дополнительного сырья.